Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika
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Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdi

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Konak, Gaziemir ve Karabağlar belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi baskılara karşı çıktıklarını belirterek, destek verdiklerini ifade ettiler. İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi önünde yapılan açıklamalarda, yargının bir silah gibi kullanılmasına karşı duracaklarını vurguladılar.

31.01.2025 15:10  Güncelleme: 16:42
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Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturması kapsamında ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nde; "Bu siyasi baskılarla iş yapamaz hale getirilmek istiyoruz ve Türkiye'nin geleceğinde bir aday olacak olan yeni bir liderin, yeni bir cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için bu siyasi baskılara karşı da direneceğiz" dedi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise "Öncelikle Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıyı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da "Yargının bir silah gibi kullanılması bizi yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan  soruşturma kapsamında bugün ifade verdi. İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Ünal Işık: "Ekrem Başkanın sonuna kadar yanında olacağız"

Işık, "Öncelikle Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıyı kabul etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarının söylemlerinden bu tür sonuçlar çıkarılıp adliyelerde süründürülmesini asla kabul etmiyoruz. Biz bütün insanlara özgürlük, bütün insanlar kendilerini ifade edebilmesini ve konuşmalarını isteyen bir partinin bir mensuplarıyız. Ekrem Başkanın yanındayız. Sonuna kadar da İzmir belediye başkanları olarak hepimiz buradayız ve yanında olacağız" dedi.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Bu siyasi baskılara karşı da direneceğiz."

Nilüfer Çınarlı Mutlu da şunları söyledi:

"Bu dönem yerel seçimlerden sonra CHP'nin başarısının hazmedemediğini düşündüğüm kesimler ısrarla belediye başkanlarını her açıdan hem mali bir baskı altına alıp hem de siyasi açıdan söyledikleri her sözün arkasından soruşturma açarak bir baskı ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle Ekrem Başkanımızı bu baskıyı her anlamda arttırdılar. Ekrem Başkanın yanındayız. Bütün belediye başkanlar olarak biz hizmet etmek istiyoruz. Kente kentliye hizmet etmek için seçildik. Bu siyasi baskılarla iş yapamaz hale getirilmek istiyoruz ve Türkiye'nin geleceğinde bir aday olacak olan yeni bir liderin, yeni bir cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için bu siyasi baskılara karşı da direneceğiz."

Helil Kınay: "Yargının bir silah gibi kullanılması bizi yıldıramaz"

Helil Kınay ise "Yargının bir silah gibi kullanılması bizi yıldıramaz. Biz her zaman hukuku savunmaya, halkın sözünü savunmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın yanındayız aslında halkımızın yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çağlayan Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Karabağlar, Gaziemir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika

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