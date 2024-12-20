Çukurova Belediyesi'nde görev yeri değiştirilen personel, şefini silahla vurdu - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nde görev yeri değiştirilen personel, şefini silahla vurdu

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Çukurova Belediyesi'nde bir personel "görev yeri değişikliği" nedeniyle tartıştığı şefini tabancayla vurdu. Bacağından yaralanan şef, hastaneye kaldırıldı.

20.12.2024 12:48  Güncelleme: 15:21
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Çukurova Belediyesi'nde "görev yeri değişikliği" tartışmasında kan aktı. İddiaya göre; görev yeri değiştirilen belediye personeli İbrahim İ. Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine giderek şef Orhan A. ile tartıştı.

"GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ" MESELESİNDEN ŞEFİNİ VURDU

Tartışma esnasında İbrahim İ. yanında getirdiği tabancayla Orhan A'ya ateş açtı. Bacağından yaralanan şef, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıdan sonra kazan İbrahim İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı şef tedavisinin ardından taburcu edilirken olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

"ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAYACAĞIZ"

Yaşananların ardından Çukurova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çukurova Belediyemiz Yol İşleri şantiyesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz olayda Yol İşleri personeli olan İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Şefimiz Orhan A.'yı silahıyla bacağından vurarak yaralamış ve olay yerinden kaçmıştır. Özel bir hastanede tedavisi yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine ifadesini veren Yol İşleri Şefimiz Orhan A. taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir. Güvenlik güçlerinin olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için başlattığı soruşturma sürmekle birlikte belediyemiz bünyesinde de gerekli idari soruşturma süreci başlatılmıştır. Ancak yaşanan bu elim olayla ilgili gerçeği yansıtmayan, çoğunluğu yanlış bilgilere dayalı, gerçekle ilgisi olmayan fotoğrafların da içinde yer aldığı sözde haberler bazı basın yayın organlarına yansımıştır. Bu sözde haberlerde iddia edildiği gibi olay belediye hizmet binasında değil, Yol İşleri Şantiyesinde gerçekleşmiştir. Yaralanan kişi Yol İşleri Müdürü değil, Yol İşleri Şefidir. Belediye hizmet binamız önünde çekilen ambulans ve polislerin olduğu fotoğraflar bugüne ait değildir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu sözde haberlerin art niyetli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki, Çukurova halkının içi rahat olsun. Geçmişten gelen bu kötü alışkanlıkları son vermekte, içimizdeki çürük elmaları çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ayıklayıp, Çukurova Belediyesi'ni adına yakışır kurumsal bir kimliğe ve kültüre kavuşturmakta kararlıyız."

Çukurova Belediyesi\'nde görev yeri değiştirilen personel, şefini silahla vurdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nde görev yeri değiştirilen personel, şefini silahla vurdu - Son Dakika

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