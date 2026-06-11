Özgür Özel'in Eski Danışmanı Cem Yüzer Tutuklandı - Son Dakika
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Özgür Özel'in Eski Danışmanı Cem Yüzer Tutuklandı

11.06.2026 19:03  Güncelleme: 20:35
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Manisa'da Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

(MANİSA) – Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Cem Yüzer'in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Şehzadeler Belediyesi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in Eski Danışmanı Cem Yüzer Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Kaya Özlem Kaya:
    işte böyle şeyler olunca insanın moralı bozuluyo ama umarım soruşturma sağlıklı şekilde ilerler ve gerçekler ortaya çıkar 0 0 Yanıtla
  • Barış Öztekin Barış Öztekin:
    aileye yazık olmuş da ne yapalım böyle insanlar hep çıkıyo ortaya 0 0 Yanıtla
  • Evrim Köse Evrim Köse:
    ya bu işler hep böyle mi devam edecek ya hani adalet diye bi şey var mı artık böyle haberleri okudukça sinir oluyorum! 0 0 Yanıtla
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