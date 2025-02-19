Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alparslan K'nin (46) kullandığı 31 ALM 763 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolunda park halindeki 34 CVP 274 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde araçta sıkışan Alparslan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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