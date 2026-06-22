Belen'de Uçuruma Yuvarlanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Belen'de Uçuruma Yuvarlanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti

Belen\'de Uçuruma Yuvarlanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti
22.06.2026 19:14
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Hatay'ın Belen ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü R.Ö. hayatını kaybetti.

HATAY'ın' Belen ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü R.Ö. hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki cip, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücü R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Belen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Belen, Hatay, Olay, Kaza, Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen'de Uçuruma Yuvarlanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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