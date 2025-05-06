Belevi Fırını'ndan Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

(İZMİR)- Selçuk Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden Belevi Fırını ve unlu mamuller üretimi kapsamında ikinci kez deneme üretimi yapıldı. Başkan Ceritoğlu Sengel, deneme üretiminde fırından çıkan 500 adet ekmek, simit ve poğaça çeşitlerini Belevili vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Halkın temel ihtiyacı olan ekmeğe daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, Belevi'de belirlenen bir alanda fırın ve unlu mamullerin satışının yapılacağı bir yer açmaya hazırlanan Selçuk Belediyesi, kendi ekmeğini üreterek halk ekmek büfelerinin kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan yüksek kapasiteli fırın ve unlu mamuller dükkanı sayesinde, günlük olarak daha fazla ekmek üretilerek uygun fiyatlarla halk ekmek büfelerinde daha çok vatandaşa ulaştırılacak. İlk üretim denemesinin 18 Mart'ta yapıldığı fırında, aynı zamanda simit, poğaça gibi diğer unlu mamuller de üretilecek.

"Bugün yepyeni bir solukla Belevi'deyiz"

İkinci deneme üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ceritoğlu Sengel şunları söyledi:

" Hıdırellez, baharın müjdecisidir; berekettir, bolluktur. Bugün yepyeni bir solukla Belevi'deyiz. O yüzden bugün yaptığımız üretimlerin tamamını halkımızla tekrar paylaşacağız. Bunun sebebi de hem şans getirmesi hem de Belevililere ve bizlere bereket getirmesi dileğimizdir. Güzel şeylerin de müjdecisi olsun."

Yakında hizmete açılacak

Fırın ve unlu mamullerin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin bildiği gibi Belevi'de bir fırın kurma çabasındayız. Eksik olan bazı ürünlerimiz ve araç-gereçlerimiz vardı; bunları da tamamladık. Ekmeğimizi halkla nasıl paylaşırız diye düşündüğümüz bir anda, bu üretimin Hıdırellez'e denk gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Belevi'ye de Efes Selçuk'a da hayırlı uğurlu olsun. Evlerinizin bereketi bol olsun."