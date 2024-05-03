Belgrad'da silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi - Son Dakika
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Belgrad'da silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Belgrad\'da silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K'nin 3 Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi için tören düzenlendi. Saldırıda 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi olan kurbanlar için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için mum yaktı.

03.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:57
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K'nin 3 Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi için tören düzenlendi.

Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi için Belgrad'da okulun bulunduğu sokakta düzenlenen anma törenine, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, "Tam olarak bir yıl önce, 9 meleğimiz ve onları koruyan, onlara baba gibi davranan kişi için son okul günü yaşandı. Tüm ülkenin ruhunda silinmez bir iz bırakan, eşi benzeri görülmemiş trajedinin üzerinden bir yıl geçti ama acı, şok ve büyük üzüntü geçmedi." ifadesini kullandı.

Törene katılanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için mum yaktı.

Sırbistan'daki silahlı saldırı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs 2023'te güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda 2'şer polis görevlendirilmişti.

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Kaynak: AA

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