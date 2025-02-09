Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İstifa eden Ben-Gvir, Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek İsrail'in durumunu gülünç buldu.

09.02.2025 16:16
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TEL İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikasını eleştirerek, ülkesinin Orta Doğu'da gülünç duruma düşürüldüğünü söyledi.

Ben Gvir, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını onaylamasına tepki olarak ocak ayında istifa ettiğini hatırlatan Ben Gvir, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim yaratabilirdim." dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD baskısı karşısındaki tutumunu da eleştirerek "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı'na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan'dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt ve insani yardım girmesine izin vermemesi gerektiğini savunan Ben Gvir, bu yardımların "Hamas'ın eline geçtiğini" iddia etti.

Ben-Gvir'den Gazze için "Gönüllü Göç Bakanlığı" önerisi

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin geleceğine dair Filistinlilerin "gönüllü göç programının" derhal başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Bugün gönüllü göçü teşvik etmek için bir girişim başlatmalıyız. Başkan Trump, zaman olduğunu söylüyor ama İsrail devleti için zamanımız yok" diyen Ben Gvir, İsrail hükümetine geri dönmeyeceğini, ancak "Hamas'ı yok etmeye yöneldikleri takdirde" bu kararını gözden geçirebileceğini belirtti.

Ben Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi için "Gönüllü Göç Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık kurulmasını ve bu bakanlığı, lideri olduğu "Otzma Yehudit" (Yahudi Gücü) Partisi tarafından yönetilmesini önerdi ve "Netanyahu bana bunu istediğini söylerse, onun yanında olurum." dedi.

Geçtiğimiz salı günü, Ben Gvir'in liderliğindeki "Otzma Yehudit" partisi, İsrail Meclisi'ne (Knesset) "Gazze sakinlerinin gönüllü olarak göç etmesini teşvik etmeye yönelik" bir yasa tasarısı sundu.

İsrail'in 14. Kanalı tarafından aktarılan bilgide, söz konusu tasarıya göre, "Gazze'de yaşayan ve göç etmeyi tercih eden kişiler, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali destek paketi alabilecek. Ancak terör eylemlerine karıştığı tespit edilen kişiler bu yardımdan yararlanamayacak."

ABD eski Başkanı Donald Trump, 25 Ocak'tan bu yana Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesi fikrini savunuyor. Trum ayrıca, ülkesinin Gazze Şeridi'ni ele geçirip Filistinlileri oradan çıkarmayı planladığını dile getiriyor. Bu açıklama, tüm Arap dünyasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çapta tepkiyle karşılanırken, teklif tüm yetkililer tarafından reddedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

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