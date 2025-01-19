Ben-Gvir Hükümetten İstifa Etti

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(ANKARA) - Aşırı sağcı İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

Ben-Gvir, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini bildirdi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi ve bunun kabine tarafından onaylanması durumunda kabineden istifa edeceğini açıklayan Ben Gvir, "Bu hamle, anlaşmanın uygulanmasını engellemek ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin öldüğü bir yıldan fazla süren kanlı savaşın ardından İsrail'in Hamas'a teslim olmasını önlemek ve ölümlerinin boşa gitmemesini sağlamak için tek şansımız" ifadesini kullanmıştı.