Ben-Gvir'in Görevden Alınması Duruşması

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis teşkilatına müdahalesi ve kendi politikalarını dayatması girişimleri nedeniyle görevden alınması talebine ilişkin ilk duruşma görüldü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, yaklaşık 10 saat süren duruşmayı bir karar açıklamaksızın ileri bir tarihte görülmek üzere sonlandırdı.

Haberde, hakimlerin Ben-Gvir'i görevden almaksızın kolluk kuvvetleri üzerindeki etkisinin sınırlandırılması için tarafların bir anlaşmaya varmasına işaret ettiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Isaac Amit'in sabah mahkeme karşısına çıkan Ben-Gvir'i "Bugün burada gerçekleşen bu duruşma bile, bir bakıma, Bakan Ben Gvir'in en hafif tabirle çok sert ifadelerini normalleştirdi. Yargıçlardan bahsedip onları ulusun düşmanı olarak nitelendirmek eleştiri değil, başka bir şey." ifadeleriyle eleştirdiği aktarıldı.

Başsavcı Miara'dan geçici karar talebi

Başsavcı Gali Baharav-Miara, duruşmada hakimlerden Ben-Gvir'in polis üzerindeki etkisini kısıtlamak için geçici bir karar çıkartmasını talep etti.

Baharav-Miara adına talepte bulunan avukat Shosh Shmueli, hakimlerden Ben-Gvir'in polis teşkilatında hassas görevlere memur atamasının ve polis baskınlarına katılmasının yasaklanmasını istedi.

Öte yandan polis memurlarının Polis Komiseri Danny Levy olmaksızın Ben-Gvir ile görüşmesinin yasaklanması da Başsavcı Baharav-Miara'nın talepleri arasında yer aldı.

Gün içinde mahkeme binasına gelen Ben-Gvir ise burada toplanan destekçilerine seslenmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.