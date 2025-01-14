Ben-Gvir ve Smotrich'ten Anlaşmaya Direniş Çağrısı - Son Dakika
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Ben-Gvir ve Smotrich'ten Anlaşmaya Direniş Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı bakanları, Gazze'deki ateşkes ve esir takasını engellemek için bir araya geldi.

14.01.2025 16:54
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etti.

Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için Smotirch'ten destek istedi.

Ben-Gvir, anlaşmanın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunurken Smotrich'i kendisiyle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Anlaşmanın İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılmasını sağlamayacağını öne süren Ben-Gvir, "Geçtiğimiz yıl siyasi gücümüzü kullanarak defalarca bu anlaşmanın gerçekleşmesini engellemeyi başardık." itirafında bulundu.

Ben-Gvir, kabineye anlaşmayı destekleyen yeni partiler eklendiğini ve bu sebeple İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmadan kaçınması için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini savundu.

"Başbakan'ı aklını başına toplamaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Ben-Gvir, Netanyahu'yu 15 aydır İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'ye insani yardım ve akaryakıt transferini tamamen durdurmaya, elektrik ve suya erişimi de engellemeye çağırdı.

Ben-Gvir, muhalefette olsalar bile Netanyahu'yu devirmek için hamle yapmayacaklarını, amaçlarının anlaşmayı durdurmak olduğunu belirtti.

Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Smotrich de dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak adlandırdığı Hamas'la varılması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir parçası olmayacaklarını ifade etmişti.

Otzma Yehudit Partisi'nin gücü tek başına hükümeti devirmeye yetmiyor

İsrail Meclisinde toplam 14 milletvekiline sahip olan Ben-Gvir ve Smotrich, anlaşmaları halinde hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebilirken, Ben-Gvir'in 6 sandalyeli Otzma Yehudit Partisi'nin gücü tek başına hükümeti devirmeye yetmiyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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