Bendi Mahi Çayı Gürül Gürül Akıyor

Güncel

Bendi Mahi Çayı gürül gürül akmaya başladı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendi Mahi Çayı, yağışların bol olması ve karların erimesiyle gürül gürül akmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl kurumaya yüz tutan Bendi Mahi Çayı, bu yıl yağışların bol olması ve karların erimesiyle beraber eski cazibesine kavuştu. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl hem karın hem de yağmurların fazla yağmasıyla Bendi Mahi Çayı, yatağını doldurarak akıyor. Bu yağışların derelerin ve çayların sularını yükselttiği gibi derelerden ve çaylardan gelen sularla da Van Gölü'nün su seviyesini yükselttiği belirtildi.

Bendi Mahi Çayı'nı görmeye gelen Cihat Öztunç, Bendi Mahi Çayı'nın geçen sene kurumak üzere olduğunu hatırlatarak, "Bu sene baharla birlikte doldu, hatta taşmak üzeredir. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre sonra balıkların buradan suyu akışının tersine yüzdüğünü ve ufak ufak taklalar attığını hep birlikte keyifle seyredebileceğiz" dedi.