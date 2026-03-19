Benzin Fiyatları Yükseliyor, Vance Geçici Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benzin Fiyatları Yükseliyor, Vance Geçici Dedi

19.03.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile ABD-İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle benzin fiyatlarının arttığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri nedeniyle benzin fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiğini, bu durum karşısında Amerikalı tüketicileri "zorlu bir sürecin" beklediğinin farkında olduklarını ancak bunun "geçici" olduğunu söyledi.

Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte artan benzin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının benzin fiyatlarını etkilediğini belirten Vance, "Benzin fiyatları arttı, arttığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı zorlanıyor, biz ise benzin fiyatlarının düşük kalmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance bu durumun "geçici" olduğunun altını çizerek, "Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip, evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Ancak aynı zamanda bir sorunumuz var. Sorunumuz olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

ABD yönetiminin çeşitli çözüm seçenekleri üzerinde çalıştığını belirten Vance, gelecek 24 ila 48 saat içinde yeni açıklamalar yapılacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benzin Fiyatları Yükseliyor, Vance Geçici Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:32:53. #7.12#
SON DAKİKA: Benzin Fiyatları Yükseliyor, Vance Geçici Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.