Benzinle İntihar Girişimi Antalya\'da Engellendi

06.05.2026 00:36
Antalya'da benzinle kendini yakmak isteyen Ertan Ö., müzakereci polis sayesinde ikna edilerek indirildi.

ANTALYA'da elindeki benzin bidonu ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'na çıkan Ertan Ö. (50), üzerine benzin dökerek, kendini yakacağını söyledi. Daha sonra kulaklıkla müzik dinleyip, alkol alarak dans eden Ertan Ö., müzakereci polisin 2 saat süren çabası sonucu itfaiye sepetiyle anıttan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ertan Ö., elinde benzin bidonu ve sopa ile Ulusal Yükseliş Anıtı'na tırmandı. Ertan Ö., kendini ateşe vereceğini söyleyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek meydanda geniş güvenlik önlemi aldı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Anıt üzerinde zaman zaman yanında getirdiği içkiyi içen Ertan Ö., kendisiyle konuşmaya çalışan polislere annesi ve kardeşinin olay yerine gelmesini istediğini söyledi. Yakınları şehir dışında olan Ertan Ö., kendisini ikna etmeye çalışan polislere, 10 sene önce attığı mesaj nedeniyle hapis cezası aldığını, bu nedenle zor durumda kaldığını söyledi.

KAYMAKAM DA OLAY YERİNE GELDİ

Elindeki bidonu göstererek kendisini yakacağını söyleyen Ertan Ö., bir süre sonra kulaklığını takıp müzik dinleyerek dans etmeye başladı. Bu sırada Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara olay yerine geldi. Kara, Ertan Ö.'ye uzaktan kendisini duyamadığını belirterek, aşağı inmesini söyledi. Ertan Ö., Kaymakam Kara'ya inmeyeceğini söyleyip, yanına çağırdı. Bunun üzerine Kara olay yerinden ayrıldı.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Bir yandan içki içmeye devam eden Ertan Ö., yine kendisini yakacağını söyleyerek, bidondan üzerine benzin dökmeye başladı. Anıtın üzerinde bekleyişini sürdüren ve zaman zaman elindeki benzin bidonuyla tehditler savuran Ertan Ö.'yü ikna etmek için polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kenti gezen turist kafileleri de olanları meraklı gözlerle izledi, bazıları o anlar cep telefonu ile kaydetti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada olay yerine, Ertan Ö.'nün arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi geldi. Anıtın önüne giderek oturan ve Ertan Ö. ile konuşmaya çalışan kişi, bir süre sonra ayrıldı. Müzakereci polisin ikna çabaları sonucu Ertan Ö., polisin itfaiye sepeti ile yanına gelmesini kabul etti. İtfaiye aracının sepetine binen polis, Ertan Ö. ile konuşmaya başladı. Ertan Ö.'nün sorunlarına çözüm bulacaklarını söyleyen polisin 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Eylemine son veren Ertan Ö., anıtın yanına yanaştırılan itfaiye aracının sepetine alınarak güvenli şekilde indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık kontrolü yapılan Ertan Ö., hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

