Berat Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki Camilerde Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika
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Berat Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Berat Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'daki Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu belirtti. Programlar sonunda vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

24.02.2024 20:59  Güncelleme: 21:01
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından vaaz verildi.

Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu söyledi.

Çıkışta vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil simidi dağıtıldı.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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