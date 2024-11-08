Berber Baba, Çocuklarına Mesleğini Öğretiyor - Son Dakika
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Berber Baba, Çocuklarına Mesleğini Öğretiyor

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Ali Kurt, çırak bulamayıp çocuklarına berberliği öğreterek yeni nesil ustalar yetiştiriyor.

08.11.2024 09:41
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Çırak bulamayan berber 2 evladına mesleğini öğretiyor

-Berber babanın çırak evlatları yılların ustalarına taş çıkarıyor

HATAY - Hatay'da uzun yıllardır berberlik yapan Ali Kurt, 11 ve 14 yaşındaki 2 erkek evladına berberlik mesleğini öğreterek çırak bulma ve yetişmiş eleman sorununa kesin çözüm buldu.

İskenderun ilçesinde yaşayan 30 yıllık berber Ali Kurt, çocukluk yaşlarında öğrendiğini mesleğini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Yılların berberi Kurt, bir çok meslek grubunda olduğu gibi berberlikte de başta gelen sorunlardan olan çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununa çözümü kendi buldu. Kurt, evlatları; 14 yaşındaki Yusuf ve 11 yaşındaki Muhammed Enes'e mesleğini öğreterek kalifiyeli eleman yetiştirme kararı aldı. Kendini geliştiren çocuklar, meslekteki el becerileriyle yılların berberlerine taş çıkarırken yaşıtlarına da örnek olacak davranışta bulunuyorlar.

"Çocuklarım ileriki zamanlarda gerçekten de bu berberlik mesleği en güzel şekilde öğrenip icraat edeceklerine de eminim"

30 yıldır berberlik yaptığını dile getiren baba Ali Kurt, evlatlarına berberlik mesleğini en iyi şekilde öğreteceğini dile getirerek "Bu mesleği devamlı, faydalı ve daha verimli hale getirmek hem iyi bir sanatkar hem de iyi bir usta olmaları için mutlaka bu işi öğrenmeleri gerekiyor. İki oğluma da öğreteceğim berberlik mesleğini. Bu mesleği babaları olarak hem Muhammed Enes'e hem de Yusuf'a inşallah öğreteceğim. Çocuklarım ileriki zamanlarda gerçekten de bu berberlik mesleği en güzel şekilde öğrenip icraat edeceklerine de eminim. Deprem günü evimiz ağır hasar aldı ve yıkılmadan kurtulduk çok şükür. Tabii sonradan yıkıldı." dedi

"Yaşımdan dolayı müşteriler bana tıraş olmaktan hiç çekinmiyor hatta tebrik ediyorlar"

Baba mesleğini öğrenen 14 yaşındaki Yusuf Kurt, berberliği devam ettireceğini dile getirerek "10 yaşımdan beri babamla birlikte berberlik mesleğini devam ettiriyorum. Babam öğretti berberlik mesleğini bana, devam da ettireceğim. Yaz aylarında, boş zamanlarımda dükkana geliyorum ve müşterileri tıraş ediyorum. Yaşımdan dolayı müşteriler bana tıraş olmaktan hiç çekinmiyor hatta tebrik ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Babam zaten ileride bize dükkanı vermeyi düşünüyor çünkü mesleği seviyorum ve güzel bir meslek"

Yaşıtlarının aksine gündelik hayata yoğunlaşan 11 yaşındaki Muhammed Enes Kurt, "Berberlik mesleği güzel ve bu mesleği çok seviyorum, ileride devam etmeyi de çok istiyorum. Boş zamanlarımızda dükkanı temizliyoruz ve müşterileri karşılıyoruz abimle birlikte. Babam zaten ileride bize dükkanı vermeyi düşünüyor çünkü mesleği seviyorum ve güzel bir meslek. İyi ki babam bize mesleğini öğretiyor bende severek yapıyorum.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Kurt, Güncel, Eğitim, Yaşam, Hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berber Baba, Çocuklarına Mesleğini Öğretiyor - Son Dakika

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