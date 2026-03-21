Bergama'da Eniştesini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

21.03.2026 16:35
İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldüren O.S. tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bayram ziyaretinde tartıştığı ablasının eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Bölcek Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen O.S (23) ve aralarında husumet bulunan eniştesi Cemal Dinç (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda alkollü olduğu belirtilen O.S. eniştesi Dinç'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı suç aleti bıçakla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Advertisement
