CHP 81 İlde Sahada... Kuyumcu Esnafı: Esnaf Kan Ağlıyor, Erken Seçimi Bekliyoruz

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında Bergama'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kuyumcu esnaflarından İbrahim Çidem, "Esnaf kan ağlıyor şu an. Ben 25-28 senelik esnafım. Bu sene ilk defa zarar yazdı bize. Bunlar iyi değil. Erken seçimi bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında Bergama'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Güç'e, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz eşlik etti.

Güç, esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada esnafın birincil konusunun ekonomi ve geçim sıkıntısını olduğunu belirtti. Güç'ün ziyaret ettiği esnaflardan biri olan eczacı Nail Acar da kur farkı nedeniyle yaşanan ilaç sıkıntısına tepki gösterdi.

Acar: Kur meselesi, ilacı temelli bitiriyor

Güç, girdiği eczanelerden birinde esnafa, "İlaç bulabiliyor musunuz" sorusunu yöneltti.

Güç'ün sorusuna yanıt veren Nail Acar, "İlaç yok. Kur farkı çok berbat. Arada bin lira fark var. Senelerden beri uğraşıyoruz ama olmuyor. Değişmesi lazım artık. Bu kur meselesi, ilacı temelli bitiriyor. Halk da bıktı. Genel olarak bütün ilaçlarla ilgili bunu yaşıyoruz. Bir gün var bir gün yok ilaç. İnsanlar eczaneye gelip ilaç almaya alışkın ama biz müşteriye aynı ilacı veremiyoruz. İlaç bir gün var bir gün yok" dedi.

Kanser, kardiyoloji ve tansiyon hastalarının durumdan en çok etkilenenler olduğunu belirten Acar, "Kanser hastaları ilaç bulmak için geziyorlar. Nereden bulurlarsa oradan alıyorlar. Bergama'da 35 eczane var. Hepsi birbirinden ilaç almaya çalışıyor. Kardiyoloji ve tansiyon alanında da büyük sıkıntı var. Tamamen kaybolan ilaçlar var. Hasta fellik fellik arıyor. Bazen dışarıdan getirtiyor ama o fiyatlar da çok yüksek. Ben 60 senedir eczacıyım. Daha evvelden bu sorunlar yoktu. Gün geçtikçe kurdan dolayı ilaç sıkıntısı yaşamaya başladık" diye konuştu.

Çidem: "İlk defa bu sene zarar yazdı"

Esnaf ziyareti sırasında Güç ile kuyumcu esnafı olan İbrahim Çidem arasındaki diyalog da dikkat çekti.

Güç, "Eskiden Bergama'da çiftçiler iyi para kazanırlarmış ve altın alırlarmış. Şimdi ciddi bir azalma var diyorlar" derken Çidem, erken seçim mesajı verdi ve "Esnaf kan ağlıyor şu an. Ben 25-28 senelik esnafım. Bu sene ilk defa zarar yazdı bize. Bunlar iyi değil. Erken seçimi bekliyoruz" dedi.

Güç: 'Bizi kurtarın' diyorlar

Esnaf ziyaretleri sonrasında açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Güç, esnafın erken seçim beklediğini kaydederek şunları söyledi:

"Dört gündür sadece ekonominin konuşulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Burada eczacılar kur farkından kaynaklı ilaç bulamama durumundan bahsettiler. Kuyumcu arkadaşlarımızla görüştük. Burası tarım bölgesi ama tarım yapan ve hayvancılık yapan insanların artık altın alamadığı gibi kenara altın koyamadığını, kendilerini geçiremediğini hatta çoğunlukla altınlarını bozdurduğunu söylediler. Şimdi gelinen noktada insanlar artık geçinemez duruma gelmiş. Bizim de kendi içimizden bir beklentimiz değil, vatandaşın beklentisi artık yeter diyorlar. 'Biz artık seçim bekliyoruz, bizi kurtarın' diyorlar. Beklenti tamamen bu noktaya gelmiş durumda. İnşallah en yakın zamanda erken seçim olacak. Güven ortamı ve planlamayla beraber hızlı bir şekilde ekonomik toparlanma olacak. Orta vadede, uzun vadede eğitim sistemi ve adalet sistemindeki yeniden düzelmeyle beraber ülke gerçekten hak ettiği konuma gelecektir diye düşünüyoruz."

"Bu aslında bir bitiştir"

Kuyumcuların, "vatandaşlar kurban almak için altınını bozduruyor" sözlerini de değerlendiren Güç, "Şeyi biliyorsunuz tabii, kurban bayramı normalde olan insanın olmayan insanlarla paylaşmasıyla alakalı bir bayramımız. Ama gelinen noktada insanlar o dini vecibeyi yerine getirmek için hazırdan yiyorlar. Hazırdan bu sevabı kazanmak için mücadele ediyorlar. Bu tabii ülkenin geldiği noktadır. Aslında bir bitiştir. Gördüğümüz nokta bizim işlerin hiç iyi gitmediğini gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda işler güzelce düzelecek" ifadelerini kullandı.