Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Yangın Müdahalesi Sırasında Hayatını Kaybetti

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BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ'NDEN ACI HABER

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ederken, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,