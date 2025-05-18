Berlin\'de Çocuklar Belediye Meclisi\'nde

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkler tarafından kurulan ve göçmen ailelerin çocuklarına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Forum Spandau Derneğinin düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklar, Spandau Belediye Meclisi sıralarına oturdu.

Derneğin başkanı Hristiyan Demokrat Birlik Parti Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Ersin Nas'ın girişimiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Spandau Belediye Binası'nı ziyaret etti.

Berlin Spandau Belediyesi Meclis Başkanı Christian Heck yönetiminde uygulamalı olarak meclisin işleyişini öğrenen çocuklar, meclis sıralarına oturdu, önergeler verdi, kürsüden konuşmalar yaptı, şiirler okudu ve müzik dinletisi sundu.

Nas, çocukları en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Belediyeler halkın meclisleridir. Düzenlenen bu etkinlikle çocuklarımızı belediyemize davet ederek meclisi ve buradaki karar alma mekanizmalarını uygulamalı olarak anlatmaya, öğretmeye çalıştık." dedi.

Berlin'de yetişen çocukların gelecekte bu toplumun karar alma süreçlerine bilinçli bir şekilde katılmalarını istediklerini dile getiren Nas, "Belki bugün burada meclis sıralarında oturan yavrularımızdan biri veya bazıları, gelecekte toplumu temsil etme pozisyonuna gelebilir. Topluma faydalı olurlar." diye konuştu.

Nas, bundan sonra da bu tip etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Spandau Gençlik ve Sağlık Müdürü Tanja Franzke de etkinliği olağanüstü bulduğunu belirterek, "Belediyemizi halka daha fazla açmamız lazım. Çocuk ve gençlerin ilgilenmesi çok daha güzel." dedi.

Franzke, demokrasinin keyifli olduğunu kaydederek, "Belki burada bugün gelecekteki Belediye Başkanını gördük." ifadesini kullandı.