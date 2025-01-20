Berlin\'de Filistin Destek Gösterisi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Berlin'in Kreuzberg semtinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi kutlamak amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Filistin destekçileri Oranien Meydanı'nda bir araya geldikten sonra Hohenstaufen Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, yürüyüşü "Zafer Yürüyüşü" olarak nitelendirerek ellerinde "Netanyahu'nun sonu", "Ateşkes sadece bir başlangıç", "Alman hükümeti ve Berlin polisi mahkemeye çıkarın" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar arasında kırmızı güllerle yürüyenler dikkati çekerken, yürüyüşün sona erdiği noktada bir grup müzik eşliğinde dans ederek kutlama yaptı.

Karşıt gösterileri önlemek için güvenlik önlemleri artırıldı

Yürüyüş sırasında güzergah üzerinde İsrail yanlısı küçük bir grup, İsrail bayrakları açarak protestocuları provoke etmeye çalıştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen, zaman zaman arbede yaşandı. Çıkan olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.

Filistin'e destek amacı taşıyan yürüyüş, Berlin'deki siyasi tansiyonun yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Alman hükümetinin ve yerel yetkililerin konuyla ilgili tutumu kamuoyunda yakından izleniyor.