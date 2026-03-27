Berlin'de Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

27.03.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin destekçileri, İsrail'in Ufuk Avrupa Programı'ndan çıkarılmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi bir grup, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in, Avrupa Birliği (AB) tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı'ndan çıkartılması için gösteri düzenledi.

Berlin'de AB temsilciliğinin de bulunduğu Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı'nda toplanan bir grup, İsrail'in Ufuk Avrupa araştırma programından çıkarılmasını ve bu ülkenin finanse edilmemesini istedi.

Göstericiler, "İsrail Horizon programından çıksın. Soykırım için AB fonuna hayır", "AB, İsrail'in apartheid rejimine verdiği desteği durdur", "AB işbirlikçidir" ve "AB utan" yazalı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde "AB soykırımı destekliyorsun", "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in, insan haklarını ihlal ettiği vurgulanarak, AB'nin, soykırım işleyen İsrail ile işbirliği yapmayı sonlandırması ve İsrail'i Ufuk Avrupa Programı'ndan çıkarmasını talep edildi.

Ufuk Avrupa ve İsrail'in katılımı

Ufuk Avrupa Programı, AB'nin ekonomik büyüme, teknolojik gelişim ve istihdam yaratmayı hedefleyen başlıca araştırma ve yenilik platformu olarak öne çıkıyor.

İsrail, Ufuk Avrupa'ya 2021'de "ortak ülke" olarak AB üye ülkeleriyle eşit şartlarda dahil olmuş ve programa mali katkıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:32:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.