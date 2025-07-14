Berlin\'de Filistin Destekçileri Kampı Boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin destekçilerinin başbakanlık binasının yanında kurduğu kampı boşalttırdı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, uzun süreden beri yapılan gösterinin özellikle son günlerde gürültü kirliliğine ve başbakanlık binası ile yakınlarda bulunan bir anıtın etkilenmesine yol açtığı savunuldu.

Açıklamada, bu nedenle buradaki gösteriye kısıtlama tedbiri uygulandığı ve eylemcilere gösteriye devam edebilmeleri için iki farklı yerin gösterildiği kaydedildi.

Kampta bulunanlara bu talimatın iletilmesinin ardından polis, göstericilerden kampta kurulan çadırları sökmelerini ve eşyaları toplamalarını istedi.

Göstericilerle konuşan bir polis memuru, çadırların sökülmemesi ve eşyaların toplanmaması durumunda bunu polis ekiplerinin yapacağı uyarısında bulundu.

Bu sırada polis, kampın kurulduğu bölgeye girişleri geniş çaplı şekilde kapatırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Göstericilerin olası direnişine karşı bir gözaltı aracı ile kampta bulunan eşyaların konulması için bir kamyon hazır bekletildi.

Kamp yerine girmek isteyenleri bölgeden uzaklaştırmak için polis köpekleri kullanıldı.

Başka yerde kamp kurarak eylemi sürdürme kararı alan göstericiler, polis nezaretinde çadırları sökerek ve eşyaları toplayarak kampı yerini boşaltmaya başladı.

"Toplanma ve protesto hakkımız kısıtlanıyor" vurgusu

Göstericilerden Jara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin boşaltma talimatını kampta çok az kişinin bulunduğu sırada ilettiğini belirtti.

Jara, burada katılımcı başına iki polis aracının getirildiğini ifade ederek, "Etrafımız tamamen sarılmış durumda. Yasal ve kayıtlı bir protesto olmasına rağmen insanların kampa gelmesi engelleniyor. Bu, toplanma ve protesto hakkımızın tamamen kısıtlanmasıdır." dedi.

Kampın boşaltılma gerekçesi olarak başbakanlığın rahatsız edilmesinin gösterildiğine işaret eden Jara, "Protestonun düşüncesi de bu. Bu Almanya'da da yasalarla güvence altına alınmıştır. Bir protesto rahatsız edici olabilir ve olmalıdır da." diye konuştu.

Jara, göstericilerin buradan gönderilmesini Almanya'daki toplanma özgürlüğüne ve demokrasiye saldırı olarak nitelendirerek, protesto eylemini Berlin Ana Tren Garı yakınındaki Washington Meydanında sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.