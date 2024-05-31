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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kentin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Tüm gözler Refah'ta", "Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Ateşkes şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e destek veren sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırısına tepki göstererek Gazze'de soykırımın durdurulmasını istedi.

Eylemde yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin İsrail'e verdiği destek eleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.