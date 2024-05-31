Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Potsdamer Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Filistin'e destek veren sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısını kınayarak Gazze'de soykırımın durdurulmasını istedi. Alman hükümetinin İsrail'e verdiği destek ise eleştirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olay çıkmadan sona erdi.

31.05.2024 00:51
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kentin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Tüm gözler Refah'ta", "Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Ateşkes şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e destek veren sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırısına tepki göstererek Gazze'de soykırımın durdurulmasını istedi.

Eylemde yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin İsrail'e verdiği destek eleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

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