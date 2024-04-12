Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek kongresi yapılacağı bildirildi.
Yahudilerin Sesi Derneğinden Wieland Hoban ve aktivist Karin de Rigo, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, 14 Nisan'a kadar sürecek bir kongre tertip edildiğini açıkladı.
Wieland Hoban, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda Almanya'nın da sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu yılın ocak ayında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika tarafından yapılan bir şikayet üzerine en ciddi soykırım suçunun işlendiğine hükmetti ve Gazze Şeridi'ndeki durumu göz önünde bulunduran BM İnsan Hakları Konseyi de uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesini önlemek amacıyla İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu ancak Alman hükümeti bunun tam tersini yapıyor." dedi.
Hoban, tüm bu yaşananlar ışığında Berlin'de düzenleyecekleri kongreyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj iletmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kari de Rigo da İsrail'in Gazze'yi yok ettiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 34 bin Filistinli öldürüldü. Katledilenlerin yüzde 70'i çocuk ve kadın. Uluslararası toplum olarak bu soykırıma sessiz kalamayız. Almanya'nın bu suça ortak olmasını kınıyoruz. Kongrede güçlü bir mesajla yapılan zulme karşı geldiğimizi bir kez daha dile getireceğiz." diye konuştu.
Kongreye, Yemenli gazeteci Tawakkol Karam, ABD'li insan hakları aktivisti Jody Williamsi, İspanyol milletvekili Ione Belarra ve Alman sol görüşlü bazı siyasetçilerin destek mesajı gönderdikleri ifade edildi.
Ancak polisin kongrenin yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz belli değil.
İsrail yanlısı siyasetçilerin etkinliğin yasaklanması yönündeki yoğun baskıları karşısında yüzlerce polis Berlin'in Tempelhof semtindeki kongre alanını çevreledi ve binada yangın sistemlerinin yeterli olup olmadığı inceleniyor.
Son Dakika › Güncel › Berlin'de Filistin'e Destek Kongresi Düzenlenecek - Son Dakika
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