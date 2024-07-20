Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşünde Polis Sert Müdahalede Bulundu - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşünde Polis Sert Müdahalede Bulundu

Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşünde Polis Sert Müdahalede Bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Yürüyüş sırasında göstericiler sloganlar atarken, karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi. Polis, gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanmasıyla dikkat çekti ve sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı. Sağlık ekibine müdahale etmeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.

20.07.2024 22:37
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi.

Polis, bunun üzerine, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanması dikkati çekerken, sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı.

İki kadına tıbbi müdahale etmek isteyen sağlık ekibine de izin vermeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.

Kaynak: AA

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