Berlin'de Filistin Eylemine Polis Müdahalesi

28.08.2025 22:37
Berlin'de Filistin'e destek eylemine polis sert müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek eylemine katılanlara sert şekilde müdahale etti.

BERLİN'DE "İSRAİL" PROTESTOSU

Başkentin Hackescher Markt bölgesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.

POLİSİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze'de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı.

Berlin polisi Filistin'e destek eylemine sert müdahale etti. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis bir kadın göstericiyi yumrukladı ve 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, Güncel, Dünya, Gazze, Polis, Son Dakika

