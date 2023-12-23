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Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek ve İsrail hükümetini protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Eylemciler, Kreuzberg semtindeki Mehring Meydanı'nda bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak İsrail'in uygulamalarını kınadı. Katılımcılar, Alman hükümetinden Filistin'e yönelik silah sağlamayı durdurmasını ve gerçek bir ateşkes için çaba sarf etmesini istedi.

Berlin\'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
23.12.2023 - 21:01,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin'e destek ve İsrail hükümetini protesto için toplanan eylemciler, Kreuzberg semtindeki Mehring Meydanı'nda bir araya geldi.

"Filistin ile dayanışma yürüyüşü" kapsamında eylemciler, Wilhelm ve Friedrich caddelerinden Brandenburg Kapsı'na kadar yürüdü.

Eylemciler, üzerinde "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Gazze ağlama senin ölmene asla izin vermeyeceğiz" ve "Almanya senin elinde kan var" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Gazze'ye özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Bazı Berlinliler güzergah boyunca pencerelerden Filistin bayrakları sallayarak göstericilere destek verdi.

Katılımcılardan Christa Weber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananlara artık dayanamadığı için gösteriye iştirak ettiğini belirterek "Bu bir soykırım. Orada çocuklar ve bebekler katlediliyor ve 7-8 Ekim'de yaşananlar hiçbir şekilde orantılı değil." dedi.

İsrail'in yaptıklarına yıllardır sessiz kalındığını dile getiren Weber, "Alman hükümetinin hala oraya silah sağlaması utanç verici. İsrail hükümeti tüm Filistinlileri katletmek istiyor. Hedef bu. Filistinlileri çöle sürmek veya hemen öldürmek istiyor." diye konuştu.

Weber, Alman hükümetinin tek taraflı bir politika izlememesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın gerçek bir ateşkes için çaba sarf etmesini istedi.

Folke Hess adlı gösterici ise "Batılı hükümetlerden açık bir şekilde 'hayır' demelerini bekliyorum." dedi.

ABD yönetiminin savaş istediğini ve bu nedenle ABD'den hiçbir şey beklenemeyeceğini kaydeden Hess, "Onlar emperyalisttir. Ama en azından Almanların 'hayır' demesini, omurgalı olmalarını beklerdim. Bugün hangi siyasetçinin omurgası var? Bu acınacak, utanç verici durum." ifadelerini kullandı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, yürüyüşe 2 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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