Berlin'de Filistin Kongresi'nin sonlandırılması protesto edildi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Kongresi'nin sonlandırılması protesto edildi

Berlin'de binlerce gösterici, Filistin Kongresi'nin sonlandırılmasını ve yasaklanmasını protesto etti. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Almanya'nın İsrail'e destek vermesine tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Filistin Kongresi'ni düzenleyen gruplar, kongrenin sonlandırılmasına tepki göstererek demokratik hakların baltalandığını belirtti.

13.04.2024 23:13  Güncelleme: 23:14
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Almanya'nın başkenti Berlin'de göstericiler, Filistin Kongresi'nin dün başladıktan 2 saat sonra sonlandırılmasını ve ardından yasaklanmasını protesto etti.

Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin Kongresi'nin engellenmesi ve yasaklanmasına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Almanya'nın İsrail'e destek vermesine tepki gösterdi.

Daha sonra Unter den Linden Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, üzerinde "Almanya, soykırıma desteğini durdur", "Düşünce özgürlüğü nerde kaldı?", "İnsan hakları beyazların ayrıcalığı değildir", "Konuşma özgürlüğü öldü", "Almanya barışçıl bir konferansta güç gösterisinde bulunurken son 24 saatte 89 Filistinli öldürüldü", "Düşünce özgürlüğü artık geçerli değil" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazan dövizler taşıdı.

Bu arada yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Burada polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Protestocular polise tepki göstererek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan yürüyüşün başladığı bölgede bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etme girişiminde bulundu.

Gösteriye katılan ve "Düşünce özgürlüğü nerede?" dövizi taşıyan Liamh Lavlor, AA muhabirine yaptığı açıklamada kongrenin yasaklanmasına tepki göstererek, "Almanya'nın ifade özgürlüğünü kaybetmesinden dolayı üzülüyorum. Bilmiyorum, nerede bu? Bunlar sadece harfler mi, sadece şarkı mı yoksa Almanya'nın acısı mı? Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. 6 aydır nasıl davrandıklarına inanamıyorum. İnanılır gibi değil." diye konuştu.

Lavlor, Almanya'nın Orta Doğu politikasını da eleştirerek, "Robotlaşmış gibi. Nerede bu insanlar bilmiyorum. Onların insanlığı var mı yok mu? Davranışlarına, 7 Ekim hakkında ne şekilde konuştuklarına anlam veremiyorum. Öldürülen tüm insanların hayatları hakkında hiçbir fikirleri yok." dedi.

Öldürülen çocuklara da dikkat çeken Lavlor, "Oyun parklarını düşünüyorum. Şimdi güneş var ve kaç tane çocuk artık oynamıyor. Kalpleri yok. Kalplerini kaybettiler. Almanya için üzülüyorum." diye konuştu.

Eylemci Zohar Chamberlain Regev, 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisinin maketiyle gösteriye katıldı.

AA muhabirine konuşan Regev, Almanya'nın siyasetini "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Geçmişlerinden hiçbir ders almıyorlar, Filistinlileri insan olarak görmeyenlere destek veriyorlar. İsrail insanlığa karşı suç işliyor, tıpkı 1930'lardaki Alman rejiminin yaptığı gibi. Ama Alman siyaseti İsrail'e destek veriyor. Filistin ile dayanışma için yapılan her etkinliği bastırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Demokratik haklar baltalanıyor

Öte yandan Filistin Kongresi'ni düzenleyen gruplar arasında yer alan "Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudilerin Sesi" adlı dernekten Wieland Hoban ve avukat Nadija Samour, gösteri öncesinde düzenledikleri basın toplantısında kongrenin polis tarafından sonlandırılmasına tepki gösterdi.

Hoban, "Filistin Kongresi'ne yönelik devlet baskısı, Alman devletinin Gazze'deki soykırımdaki suç ortaklığını ele almamızı ve itham etmemizi istemediğini gösteriyor. Alman hükümeti dünyanın gözü önünde soykırımı utanmazca desteklerken, Almanya'da demokratik haklar baltalanıyor." dedi.

Ateşkes ve Filistin'in işgalini sona ermesini talep eden Yahudilerin ve Filistinlilerin susturulmak istendiğini aktaran Hoban, Filistin Kongresi'nin sonlandırma ve yasaklanma kararını yanlış ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

Hoban, kongrenin yasaklanmasının yasa dışı olduğunu ve burada keyfi davranıldığını belirterek, polisi, kongrenin düzenlendiği salonunun sahibiyle yaptığı ön görüşmede hukuka aykırı davranarak "mafya yöntemlerini" kullanmakla suçladı.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gecikmeli başlayan Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'nde araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla etkinliğe katılırken polis müdahale ederek önce canlı yayını kapatmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak, salonun terk edilmesini istemişti.

Kongrenin, 12, 13 ve 14 Nisan'da düzenlenmesi öngörülüyordu.

Ayrıca, İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Kongresi'nin sonlandırılması protesto edildi - Son Dakika

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