Berlin\'de Filistin ve Lübnan\'a Destek Gösterisi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterisinde polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi adlı inisiyatif, şehrin merkezinde bulunan Wittenbergplatz metro istasyonunun yanındaki meydanda, " Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Siyonizm suçtur", "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesi eleştirildi.

Eylem sona erdikten sonra göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.