Berlin'de Gazze İçin Kutlama!

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'de ateşkesin sağlanması Filistin destekçileri tarafından sevinçle karşılandı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasının ardından çok sayıda kişi anlaşmayı kutlamak için Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda toplandı.

Filistin destekçileri, Gazze ve Filistin lehine sloganlar atarak kutlama yaptı ve Filistin bayrakları taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, araçtan anons yaparak, İsrail karşıtı ve şiddeti yücelten sloganlar atıldığını savunarak kutlamayı sonlandırdı ve meydanda toplananların dağılmasını istedi. Bunun üzerine çok sayıda kişi meydandan ayrılmaya başladı.

Berlin polisinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yasak sloganların atıldığı suçlamasıyla 3 kişi hakkında inceleme başlatıldığı ve birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.