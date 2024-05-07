Berlin\'de Hür Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah'ta", " İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" şeklinde sloganlar atıldı.

Öğrenciler, Gazze'de soykırımın durdurulmasını, Almanya'nın İsrail'e silah yardımı yapmamasını, Almanya'da Filistin destekçilerine baskı uygulamamasını talep etti.

Polis göstericilere müdahale etti

Bahçenin etrafında yoğun önlem alan polis, daha sonra gösteriye müdahale ederek kampı boşalttı ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.

Bahçenin dışında ve üniversite binasında bulunan çok sayıda öğrenci göstericilere destek verirken, polis bahçeye giden yolları ve binaların kapılarını kapattı. Öğrenciler binanın camlarına yumrularıyla vurarak polisin müdahalesini protesto etti.

Polis, bahçeye çıkmak isteyen bir grup öğrenciye karşı biber gazı sıktı.

Polis sözcüsü Michael Gassen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın boşatılmasında yaklaşık 200 polisin görev yaptığını, gözaltılar konusunda ise erken olduğu için sayı veremeyeceğini belirtti.

Öte yandan Hür Üniversitesi'nde eylemden sebebiyle kısmen ders yapılmadı.???????