Berlin\'de İftar Programı Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) iftar programı düzenledi.

IGMG Berlin Bölgesinin Kreuzberg semtindeki bölge merkezi salonunda düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Derya Çağlar, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, IGMG Gençlik Başkanı Furkan Kahraman, Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül ve çok sayıda Türk sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Berlin Başkonsolosu Şanlı, burada yaptığı konuşmada, Başkonsolosluk olarak sivil toplum kuruluşlarla omuz omuza olduklarını belirterek, "Sizlerin hayatlarına dokunan konular sizler için olduğu kadar bizler için de önemli." dedi.

Şanlı, Türkçenin gelecek nesillere layıkıyla aktarılması, Türk toplumuna din hizmetlerinin gereğince sunulması, engelli bireylerin ve ailelerinin durumları, koruyucu aileler başta olmak üzere sosyal konular, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadele gibi konuların öncelikli olduğunu söyledi.

Özellikle Türkçe konusunun en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Şanlı, şöyle konuştu:

"Türkçemizi siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarıyla gençlerimize imkanlar ölçüsünde aktarıyoruz. Ancak bu iş inanın ailede bitiyor. Yani çocuklarımız ev içinde Türkçe konuşulduğu ölçüde bunu içselleştiriyorlar. Bu çerçevede sizlerden ricam, aile içinde Türkçe konuşma hususunda var olduğunu bildiğimiz hassasiyetin artarak devam etmesidir."

Şanlı, Başkonsolosluğun hem iyi günde hem de kötü günde Türk toplumunun yanında olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede maruz kalınan ırkçılık, İslam karşıtlığı ve benzeri içerikli uygulamalar olduğunda bunların kendileriyle paylaşılmasını istedi.

"Pek çok yerde insanlık sınıfta kaldı"

IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul, ramazanın rahmet ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, bu ayın sadece aç kalmayı değil, hakkı batıldan ayırmayı da yeniden öğreten bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

"Mazlum coğrafyalarda çocuklar açlıkla, bombalarla ve yoksullukla sınanırken güçlü olanın haklı sayıldığı küresel düzenle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan İstanbul, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde insanlığın sınıfta kaldığını vurguladı."

İstanbul, "dini sivil toplum kuruluşlarının" sorumluluklarına işaret ederek "Dini sivil toplum kuruluşları olarak bizler gençliğin umutsuzluğa sürüklendiği, aile yapısının zedelendiği, değerlerin aşındığı bir dönemde ahlakı, merhameti, emanet bilincini ayakta tutmakla mükellefiz." diye konuştu.