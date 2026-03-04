Berlin'de Kardeşlik İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Kardeşlik İftarı

04.03.2026 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Ramazan'da iftar programı düzenledi, birlik ve dayanışma vurgulandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle iftar programı düzenledi.

"Kardeşlik İftarı" adlı programa TBMM Türkiye-Almanya Dostluk Grubu Başkanı Zafer Sırakaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı."

Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunun Almanya'nın yeniden inşasına ve birlikte yaşam kültürüne önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bu ülkeyi geleceğimiz adına vatan kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve insani krizlere değinen Sırakaya, Gazze, Somali, Suriye ve Sudan'da yaşanan olayları hatırlattı. Sırakaya, İran'da 170'ten fazla öğrencinin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırısına da dikkati çekti.

İnsanlığın ağır bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Sırakaya, Türkiye'nin ve Türk medeniyetinin mazlumun yanında yer alma anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Sırakaya, Türkiye'nin Balkanlar'dan Libya'ya, Sudan'dan Ukrayna'ya, Somali'den Etiyopya'ya kadar geniş bir coğrafyada barış diplomasisi yürüttüğünü ve "barış elçisi" olma rolünü sürdüreceğinin altını çizdi.

Avrupa'da artan ırkçılık, popülizm ve aşırı sağ partilerin yükselişine de işaret eden Sırakaya, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan akımların endişeyle takip edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye-Almanya ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki temasların son dönemde ivme kazandığını ifade etti.

Türk toplumunun iki ülke ilişkilerindeki rolüne dikkati çeken Turan, Almanya'da yaşayan ve sayıları 3,5 milyona yaklaşan Türk toplumunun, ekonomik büyümeden kültürel çeşitliliğe kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Turan, Türklerin ekonomiden bilime, sanattan siyasete kadar pek çok alanda aktif rol üstlendiğini, sivil toplum kuruluşlarının da hem vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiğini hem de iki ülke arasındaki toplumsal köprüleri güçlendirdiğini söyledi.

YTB Başkan Vekili Abdülhadi Turus ise bu yıl iftar sofralarını "Kardeşlik İftarı" başlığı altında Türkistan'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada kurduklarını belirterek, Berlin'deki buluşmanın da bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Turus, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun sıkıntılarına işaret ederek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Turus, Türkiye'nin ve Türk milletinin mazlumların yanında durmaya devam etmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Türkiye, Güncel, Berlin, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Kardeşlik İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 03:12:45. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Kardeşlik İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.