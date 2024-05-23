Berlin Humboldt Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Gösterisine Müsamaha Gösterilecek

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Humboldt Üniversitesi'nde Filistin'e destek vermek için gösteri yapan öğrencilere bugün yerel saatle 18.00'e kadar müsamaha gösterileceği bildirildi.

Berlin Humboldt Üniversitesi Başkanı Julia von Blumenthal'ın Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem yapan öğrencilerle yaptığı görüşmenin ardından üniversite tarafından açıklama yapıldı.

Göstericilere bugün yerel saatle 18.00'e kadar fakülte binasında kalmalarına müsamaha gösterileceği belirtilen açıklamada, öncesinde ise üniversite yönetiminin ve öğretim üyelerinin de katılacağı bir etkinlik düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerle gece boyunca fakülte binasına başka kimsenin giremeyeceği konusunda anlaşmaya varıldığı, güvenlik görevlilerinin devriye gezeceği aktarıldı.

Sosyal Bilimler Fakültesi'nde bu zaman içinde normal ders yapılmayacağı, öğrencilerin çevrim içi ders göreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Blumenthal'ın eylemcilerin barışçıl şekilde fakülte binasını terk etmelerini beklediği belidtildi.

Mitte ilçesinde bir grup öğrenci dün Humboldt Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem başlatmış, binanın dış cephesine üzerinde "Özgür Filistin" yazan pankart asmıştı.

Binanın boşaltılmaması, öğrencilerin eylemine destek verilmesi ve üniversite yönetiminin Gazze'deki soykırımı kabul ettiğine dair bir açıklama yapması gibi talepleri bulunan öğrenciler Blumenthal'ın görüşme teklifini kabul etmişti.

Fakülte binasının önünde de bir grup öğrenci toplanarak Filistin'e destek gösterisinde bulunmuş, polis buradaki öğrencilere müdahale ederek çok sayıda eylemciyi gözaltına almıştı.