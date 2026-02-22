Berlinale'de Filistin Mesajı - Son Dakika
Berlinale'de Filistin Mesajı

22.02.2026 01:12
Yönetmen Abdallah Alkhatib, Gazze'deki soykırıma karşı sert eleştirilerde bulundu.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu söyledi.

Bu sene 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali ödül töreninde Filistin'e destek mesajları dikkati çekti.

"GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin ekibi, festivale ellerinde Filistin bayraklarıyla kefiye giyerek katıldı."

Filmin yönetmeni Alkhatib, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, Filistinli olarak Filistin hakkında konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

Alkhatib, büyük baskı altında olduğunu ancak yine de "Filistin özgür olacak" demek istediğini vurguladı.

Bir gün Gazze'de, Filistin'in diğer şehirlerinde harika bir film festivali düzenleyeceklerini dile getiren Alkhatib, bu festivalde kuşatma, işgal ve diktatörlük altında yaşayan insanlarla dayanışma içinde olacağını, sinemadan önce siyasetten, sanattan önce direnişten, güzellikten önce özgürlükten ve kültürden önce insanlıktan bahsedeceklerini kaydetti.

Alkhatib, "Uzun zamandır beklenen gün geliyor ve insanlar ne olduğunu sorduğunda onlara, 'Filistin hatırlıyor.' deyin. Bizimle birlikte duran herkesi hatırlayacağız ve bize, onurlu bir yaşam sürme hakkımıza karşı çıkan ve sessiz kalmayı seçen herkesi hatırlayacağız." diye konuştu.

"Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız"

Almanya'da bir mülteci olduğu için bu konuşmayı yapmadan önce uyarıldığına dikkati çeken Alkhatib, bu durumun umurunda olmadığının, Filistin'i, halkını önemsediğinin altını çizdi.

Alkhatib, "Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!" dedi.

"Filistin ve Lübnan'daki çocuklar, İsrail bombalarından kendilerini koruyacak süper güçlere sahip değil"

"En İyi Kısa Film Altın Ayı Ödülü"ne layık görülen "Yawman ma walad" filminin Lübnanlı yönetmeni Marie-Rose Osta da Gazze'deki soykırıma dikkati çekti."

Osta, süper güçlere sahip bir çocuğun, onu uykusundan uyandıran 2 İsrail savaş uçağını düşürdüğünü anlatan bir film çektiğini dile getirerek, "Bu sinema ama gerçekte Gazze'deki, tüm Filistin'deki ve benim Lübnan'ımdaki çocuklar, İsrail bombalarından kendilerini koruyacak süper güçlere sahip değiller." diye konuştu.

Bunların iki yıldır ekranlardan izlendiğini anımsatan Osta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Lübnan'da 4 çocuk öldürüldü. İsrail, hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Hiçbir çocuk, veto hakları sayesinde ve uluslararası hukukun çöküşüyle güçlenen bir soykırımdan kurtulmak için süper güçlere ihtiyaç duymamalı. Bu ödülün beni çok mutlu edecek olması dışında bir anlamı varsa, Lübnanlı ve Filistinli çocukların pazarlık konusu olamayacağı anlamına gelsin."

Dünya genelinde tanınan 81 yönetmen, oyuncu ve yapımcı, 17 Şubat'ta imzaladıkları mektupta, Uluslararası Berlin Film Festivali yetkililerinin, İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Gazze'ye yönelik sessizliğini ve bu konuda konuşan sanatçıların ifade özgürlüğünü savunmamasını eleştirmişti.

Mektupta, "Berlinale'in, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

