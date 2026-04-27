Bernhard H. Mayer Türkiye'de Hızla Büyüyor

27.04.2026 09:31
Almanya kökenli lüks saat markası Bernhard H. Mayer, Türkiye'yi 7'nci büyük pazarı haline getirdi. 5'inci kuşak temsilci J. R. Mayer, Türkiye'nin en hızlı büyüyen pazarlar arasında olduğunu belirtti.

Almanya'da 1871'de kurulan Bernhard H. Mayer, Türkiye pazarına 2010'da QNET ile girdi. 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren marka, Türkiye'yi kısa sürede 7'nci büyük pazarı yaptı. Global satışlarda Türkiye'nin payı yüzde 7'ye ulaştı. QNET direktörü ve 5'inci kuşak temsilci J. R. Mayer, Türkiye'nin en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu söyledi. Türk tüketicisinin kaliteye önem verdiğini ve 25-40 yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Marka, takı ve madalyonla başlayıp saat üretimine yöneldi. 2000'de QNET ile anlaşarak İsviçre'de fabrika satın aldı. Yılda 50 bin saat satılıyor; fiyatlar 700-3.500 Euro arasında, ortalama 1.800 Euro. Mayer, İsviçre saatçiliğinin bilgi ve zanaat gerektirdiğini, saatlerin dayanıklı ve tamir gerektirmeyecek şekilde üretildiğini vurguladı.

Saat modasında sessiz lüks ve minimalist tasarımların öne çıktığını belirten Mayer, üç yıllık çalışma sonucu Interra koleksiyonunu hazırladı. Koleksiyonda 5 kadın ve 5 erkek modeli bulunuyor. 153 yıllık aile markası, İsviçre yapımı saat geleneğini sürdürürken sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümü entegre ediyor.

Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı Boyutu ağızları açık bıraktı Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

09:51
Spor yaparken ölümden döndü
Spor yaparken ölümden döndü
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
