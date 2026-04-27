Bernhard H. Mayer Türkiye'de Hızla Büyüyor

Almanya'da 1871'de kurulan Bernhard H. Mayer, Türkiye pazarına 2010'da QNET ile girdi. 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren marka, Türkiye'yi kısa sürede 7'nci büyük pazarı yaptı. Global satışlarda Türkiye'nin payı yüzde 7'ye ulaştı. QNET direktörü ve 5'inci kuşak temsilci J. R. Mayer, Türkiye'nin en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu söyledi. Türk tüketicisinin kaliteye önem verdiğini ve 25-40 yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Marka, takı ve madalyonla başlayıp saat üretimine yöneldi. 2000'de QNET ile anlaşarak İsviçre'de fabrika satın aldı. Yılda 50 bin saat satılıyor; fiyatlar 700-3.500 Euro arasında, ortalama 1.800 Euro. Mayer, İsviçre saatçiliğinin bilgi ve zanaat gerektirdiğini, saatlerin dayanıklı ve tamir gerektirmeyecek şekilde üretildiğini vurguladı.

Saat modasında sessiz lüks ve minimalist tasarımların öne çıktığını belirten Mayer, üç yıllık çalışma sonucu Interra koleksiyonunu hazırladı. Koleksiyonda 5 kadın ve 5 erkek modeli bulunuyor. 153 yıllık aile markası, İsviçre yapımı saat geleneğini sürdürürken sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümü entegre ediyor.