ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik aldığı kararın ardından, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." dedi.
Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Senatör Sanders, "Kanada Parlamentosu, İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde oy kullandı. Bunu yapmakta kesinlikle haklılar." ifadelerini kullandı.
Gazze'de artan açlık ve yaşanan insani felaket nedeniyle aynı adımı ABD hükümetinden de beklediğini ifade eden Sanders, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Kanada Parlamentosu, dün İsrail'e yönelik silah satışının durdurulmasını talep eden önergeyi kabul etmişti.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracaklarını ve bu hamlenin sembolik değil, gerçek bir adım olacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Bernie Sanders: ABD, İsrail'e silah satışını durdurmalı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik kara yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresinin 35 dakika daha kısalacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Bilecik'e son 22 yılda 110 milyar 562 milyon lira yatırım yapıldığını ve yapılan yeni projelerle 97 virajın ortadan kaldırıldığını ifade etti.
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