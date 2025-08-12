Berri: Hükümetten istifa yok - Son Dakika
Berri: Hükümetten istifa yok

12.08.2025 16:50
Lübnan Meclis Başkanı Berri, silahların devlet tekelinde toplanması kararına rağmen istifa olasılığını reddetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören kararın ardından, Emel Hareketi ve Hizbullah'a bağlı bakanların hükümetten istifa etmesini olası görmediğini belirtti.

Aynı zamanda Emel Hareketi'nin lideri olan Berri, Lübnan'daki El-Cumhuriyye gazetesine yaptığı açıklamada, "Emel Hareketi ve Hizbullah'a bağlı bakanların hükümetten istifasının söz konusu olmadığını" ifade etti.

"Lübnan'ın, tüm tarafların en üst düzeyde sorumluluk ve sağduyu göstermesini gerektiren olağanüstü koşullardan geçtiğini" belirten Berri, "önceliğin ülkenin mezhepsel fitneye sürüklenmesini önlemek" olduğunu vurguladı.

Berri, " İsrail, Lübnanlılar arasında fitne çıkmasını arzuluyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararının kabul edilmesi için yapılan oylamada Şii Bakanlar, Bakanlar Kurulu toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

