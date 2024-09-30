Berri: İsrail Saldırıları Durmuyor - Son Dakika
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Berri: İsrail Saldırıları Durmuyor

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları durdurma çabalarını engelledi.

30.09.2024 18:46
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları durdurma girişimlerini engellediğini belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Berri, başkent Beyrut'ta Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi.

Berri ile Barrot, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını artırdığı bir dönemde, Lübnan'daki ve bölgedeki durumu ele aldı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çabalarını boşa çıkardığını ifade etti.

Lübnan halkının İsrail saldırıları karşısında dayanışma ve birlik içinde olduğunu dile getiren Berri, "İsrail saldırılarının tüm Lübnan'a ulaştığına" dikkati çekti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da çatışmayı durdurmanın tek çözümünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması olduğuna vurgu yaptı.

Berri, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile yaptığı görüşmede ise İsrail'in devam eden saldırılarıyla ilgili güvenlik ve saha gelişmelerini değerlendirdi.

Sudani taziyelerini iletti

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Berri'yi arayarak taziyelerini iletti.

Sudani, ülkesinin mümkün olan her şekilde Lübnan'ın direnişini destekleyeceğini söyledi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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