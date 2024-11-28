Berri ve Le Drian'dan Cumhurbaşkanlığı Görüşmesi - Son Dakika
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Berri ve Le Drian'dan Cumhurbaşkanlığı Görüşmesi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Macron'un temsilcisi Le Drian ile cumhurbaşkanlığı krizini görüştü.

28.11.2024 18:48
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ile ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimi dosyasını ve son siyasi gelişmeleri görüştü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Berri, Le Drian ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'ta Meclisteki makamında kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası son siyasi gelişmeler ve cumhurbaşkanlığı seçimi dosyasının yanı sıra genel durum ele alındı.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran 2023'te düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Katar'ın ise 3'üncü aday olarak bağımsız Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı desteklediği iddia ediliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

Kaynak: AA

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