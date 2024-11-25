Bert Fırtınası: İngiltere ve Galler'de Felaket

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LONDRA, 25 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'de hafta sonu etkili olan Bert Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, fırtınanın tetiklediği kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur ve sel, seyahatlerin aksamasına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Ölümlere Kuzey Galler'deki Hampshire, Lancashire ve Trefriw'de fırtına yüzünden meydana gelen trafik kazaları neden oldu.

Güney Galler'de ise yüzlerce mülk sular altında kaldı. Galler'in başlıca bölgelerinden Rhondda Cynon Taf yönetimi, bölge genelindeki "önemli boyutta seller" gerekçesiyle pazar sabahı "büyük çapta felaket" ilan etti.

Galler'deki Doğal Kaynaklar Bakanlığı pazar günü Forge Road, Osbaston ve Skenfrith'te Monnow Nehri'nde şiddetli taşkın yaşanabileceği ve hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ülke genelinde 100'den fazla sel uyarısı ve 200 sel alarmı halen aktif durumda.

Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda pazar günü yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesiyle ulaşım ciddi şekilde kesintiye uğradı. Demiryolu hizmetleri de birçok güzergahta aksarken, Ulusal Demiryolu, "şiddetli hava koşullarının, İngiltere, Galler ve İskoçya'nın bazı bölgelerinde pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde hafta sonu elektrik kesintileri yaşanırken, fırtınanın yoğun yaşandığı saatlerde ise binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Bert Fırtınası, İrlanda'da da şiddetli sellere neden olarak büyük hasara yol açtı ve ülkedeki on binlerce evi elektriksiz bıraktı.