BES-AR: 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin Açlık Sınırı 24 Bin 374 TL

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(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayıNladı. Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 24 bin 374 TL olduğunu bildirdi.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin 2024 Haziran Ayı Açlık Sınırı 25 Bin 374 TL olduğunu açıkladı. Avanaş, bir kişinin yaşam maaliyetinin 30 bin 200 TL olduğunu bilirtti.

Avanaş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 70 bin 253 TL olduğuun kaydetti.

BES- AR'ın sonuçlarına göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 30 bin 715 lira ücret ile 30 bin 210 lira olan yaşam maliyetinin sadece 505 TL.

Özer Avanaş, "Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; bizler sizlerle hiçbir zaman aynı gemide olmadık, olamadık. Çünkü biliyoruz ki sizlerin karlılığı ne zaman düşse, hep aynı gerekçelerle bizleri ve toplumun yoksul kesimlerini seferberlik edasıyla fedakarlığa davet ediyorsunuz, ancak her kriz sonrasında sizler daha fazla servete kavuşuyorsunuz" dedi.