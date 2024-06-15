BES-AR: 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin Açlık Sınırı 24 Bin 374 TL - Son Dakika
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BES-AR: 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin Açlık Sınırı 24 Bin 374 TL

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 24 bin 374 TL olarak belirlendi. Ayrıca, bir kişinin yaşam maliyeti ise 30 bin 200 TL olarak hesaplandı. BES Genel Başkanı Özer Avanaş, bu durumu eleştirerek, krizler sonrasında toplumun yoksul kesimlerinin fedakarlık yapmaya çağrıldığını ancak zenginlerin her seferinde daha fazla servete sahip olduğunu belirtti.

15.06.2024 10:22
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(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayıNladı. Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 24 bin 374 TL olduğunu bildirdi.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin 2024 Haziran Ayı Açlık Sınırı 25 Bin 374 TL olduğunu açıkladı. Avanaş, bir kişinin yaşam maaliyetinin 30 bin 200 TL olduğunu bilirtti.

Avanaş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 70 bin 253 TL olduğuun kaydetti.

BES- AR'ın sonuçlarına göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 30 bin 715 lira ücret ile 30 bin 210 lira olan yaşam maliyetinin sadece 505 TL.

Özer Avanaş, "Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; bizler sizlerle hiçbir zaman aynı gemide olmadık, olamadık. Çünkü biliyoruz ki sizlerin karlılığı ne zaman düşse, hep aynı gerekçelerle bizleri ve toplumun yoksul kesimlerini seferberlik edasıyla fedakarlığa davet ediyorsunuz, ancak her kriz sonrasında sizler daha fazla servete kavuşuyorsunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BES-AR: 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin Açlık Sınırı 24 Bin 374 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: BES-AR: 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin Açlık Sınırı 24 Bin 374 TL - Son Dakika
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