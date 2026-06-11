Besici İneği ve Yeni Doğan Buzağıyı Taşıdı - Son Dakika
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Besici İneği ve Yeni Doğan Buzağıyı Taşıdı

11.06.2026 15:53
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Amasya'da bir besici, doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak köye getirdi.

Amasya'da ineği ormanlık alanda doğum yapan besicinin, yeni doğan buzağıyı sırtında köye kadar taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çifti, akşam saatlerinde otlaktan dönmeyen "Kırmızı" adını verdikleri ineklerini aramaya başladı.

Köyün üst kısımlarındaki ormanlık alanda ineklerini bitkin bulan çift, hayvanın bir süre önce doğum yaptığını fark etti.

İsa Derici, yeni doğan buzağıyı sırtına alarak, birkaç kilometre uzaklıktaki köye kadar götürdü.

Derici'nin buzağıyı sırtında taşıdığı ve bitkin ineğin de arkalarından takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ineğin yavrusunu takip etmesi ve yakınından ayrılmaması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Amasya, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besici İneği ve Yeni Doğan Buzağıyı Taşıdı - Son Dakika

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