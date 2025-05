Besicilerin Kurban Bayramı Öncesi Sorunları

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesi Manisalı besicilerin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinden dert yanan bir besici Başevirgen'e, "Bakanın bakma gücü yok, kurban kesecek olanın kesecek gücü yok. Burası 13 yıldır var. Böyle kötü bir dönem hiç olmadı. 3 yılda bir sefer kazanırsak gönlümüz teselli oluyor. Biz sadece kırsalın hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Kırsalda hayvancılık desteklenmezse, hayvancılık bitmiştir" dedi.

CHP'li Bekir Başevirgen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Manisa Turgutlu'da besicilerin sorunlarını dinledi. Bir besici, geçen yılla kıyasladıklarında karlarının olmadığını ifade etti.

Çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyleyen besici, şunları kaydetti:

"Destek olmayınca da bu işler olmuyor. Yem maliyeti çok yüksek. Biz sanayinin elemanıyız, sanayiye çalışıyoruz. 20 yıldır bu işin içindeyiz besicilik yapıyoruz. Yüzümüzün güldüğü anlar da oldu, gülmediği anlar da oldu ama işimiz bu bırakamıyoruz. Olmazsa olmazımız ama artık maliyetlerden dolayı bizim için çok zor. Kimse 650-700 liraya yemin çuvalını alıp hayvan bakmakla 'Para kazandım' diyemez. Parasını veriyoruz, yemini döküyoruz, samanını getiriyoruz, hesabını bilerek yapıyoruz. Temizliyoruz satıyoruz, kesiyoruz, kestiriyoruz tekrar ikinci bir ümide sarılıyoruz, tekrar alıyoruz, gönlümüzü avutuyoruz."

"3 yılda bir sefer kazanırsak gönlümüz teselli oluyor"

Hem besicilerin hem de vatandaşların zor durumda olduğunu belirten besici, "Bakanın bakma gücü yok, kurban kesecek olanın kesecek gücü yok. Burası 13 yıldır var. Böyle kötü bir dönem hiç olmadı. 3 yılda bir sefer kazanırsak gönlümüz teselli oluyor. Biz sadece kırsalın hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Kırsalda hayvancılık desteklenmezse, hayvancılık bitmiştir. Eti seven, tüketen insanlarız ama çevre köyler de dahil bir kişi gidip kasaptan et alamıyordur. Kırsalda biz hayvanların yemine dayanamıyorsak, et almaya nasıl gücümüz olsun? Ona da yok. Annemizin maaşı var, oradan buradan destekle bir şekilde işi götüreceğiz diye uğraşıyoruz. Birbirimize destek olmazsak hiç olmaz. Bıçak parası aynı olsun vatandaş da alabilsin ama yem fiyatı düşsün. Biz ete 20 lira zam geldi diye seviniyoruz akşam, sabah kalkıyoruz yemin çuvalına 50 lira zam gelmiş. Sevincimiz bir gece ya sürüyor ya sürmüyor" diye konuştu.

Yem fiyatlarının yüksek oluşundan şikayet eden bir diğer besici ise, "Hayvanlara 8 ay dışarıda merada bakıyorum, 4 ay dama giriyorum o 4 aya dayanamıyorum. Maliyetin yüksek oluşu o dört ayı bile sıkıntılı hale getiriyor" ifadelerini kullandı.