Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Antalyaspor Maçıyla Süper Lig'de Üçüncülük Şansını Arıyor

10.04.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde son dakikada alınan mağlubiyetle sarsılan ve 52 puanla 4. sıraya demirleyen Kartal, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazarak bu yarayı sarmak istiyor. Sakatlığı süren Ndidi'nin forma giymesi beklenmezken, Antalyaspor karşısında Emirhan ve Agbadou'nun birlikte görev yapması öngörülüyor. Maç, 10 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

Puan tablosunda kritik bir virajda bulunan iki takım, farklı hedeflerle sahaya çıkıyor. Beşiktaş, evinde hata yapmayarak ilk üç iddiasını güçlendirmeye çalışırken, 28 puanla 13. sıradaki Antalyaspor ise deplasmanda puan alarak ligde nefes almayı amaçlıyor. Ancak Beşiktaş, son yıllarda evinde Antalyaspor'a karşı zorlanıyor; son 10 lig maçında sadece 4 galibiyet alabilmiş, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamış. Bu istatistiği kırmak için siyah-beyazlılar sahadaki gücünü göstermek zorunda.

Beşiktaş'ta sakatlık ve disiplin sorunları kadroyu etkiliyor. Ndidi kesin olarak yok, Agbadou, Cerny ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumu ise PFDK kararlarına bağlı. Ayrıca, Ersin, Emirhan, Murillo, Rıdvan ve Salih gibi oyuncular sarı kart sınırında; bu akşam kart görürlerse, gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecekler. Tüm bu faktörler, heyecan dolu maçın önemini artırıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, beIN, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 17:06:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.