Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Muharrem ayı dolayısıyla Beşiktaş Çarşı'da ilçe sakinlerine aşure ikram etti. Başkan Akpolat, "Bereketin simgesi aşure lokmalarımızı paylaştık. Hakk, tuttuğumuz Muharrem oruçlarımızı kabul etsin. Tüm komşularımıza şifa ve afiyet olsun" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında vatandaşlara aşure dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Çarşı'da kurulan çadırda mesai arkadaşlarıyla beraber Beşiktaş Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan aşureden komşularına ikram etti. Vatandaşlar aşure dağıtımına büyük bir ilgi gösterdi.