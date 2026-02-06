Rıza Akpolat:  Mahkemede Hakim Karşısında Yargılanmayı, Yol Arkadaşlarımın ve Halkımın Vicdanında Yargılanmaya Tercih Ederim

(İSTANBUL) -Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yargılanma sürecine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Akpolat, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Ben çok huzurluyum, halkımın değişim talebine karşılık verdiğim için huzurluyum. Baba ocağım CHP'nin, Türkiye'nin birinci partisi olmasında az da olsa katkım olduğu için çok huzurluyum. Mahkemede hakim karşısında yargılanmayı, yol arkadaşlarımın ve halkımın vicdanında yargılanmaya tercih ederim. Bana 'itirafçı ol, partini, yoldaşlarını sat kurtul' diyenler bilsin ki; ben iki çocuğumun geleceği için, kendi hayatım için ne 86 milyonun çocuğunu ne de ülkemin geleceğini veririm. Çünkü şundan eminim: Son yurtsever kalana kadar, bu görkemli mücadele sürecek. Türkiye değişecek!" ifadesini kullandı.