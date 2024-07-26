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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçe sakinlerinin beklenti ve önerilerinin karar alma süreçlerinde merkezi rol oynayacağını belirterek, "Bu planı birlikte oluşturacağız. Sizler söyleyeceksiniz, biz uygulayacağız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, beş yıl boyunca etkili olacak 2025-2029 Stratejik Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başladı. Çalışmada, planlama sürecinin en kritik aşamalarından biri olan paydaş analizine odaklanıldı. Vatandaşların da sürece katıldığı planda, çeşitli iletişim kanalları aktif olarak kullanılacak. Sosyal medya, anketler, odak grup toplantıları ve yerinde görüşmelerle tüm yurttaşların sesini duyulacak. Gençlerden yaşlılara, dezavantajlı gruplardan kadınlara kadar herkesin görüşüne yer verilecek.

Başkan Rıza Akpolat, stratejik plana ilişkin konuşmasında, şunları kaydetti:

"Değerli komşularım, önümüzdeki yılların vizyonunu belirleyecek olan 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanma süreci, seçimlerden hemen sonra başladı. Hazırlık çalışmalarımız tamamlandı, analiz çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. Bu planın en önemli adımı olan paydaş analizimize ise başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki 5 yılı, sizlerle birlikte planlayacağız. Sizler söyleyeceksiniz, biz uygulayacağız. 'Yaptım, oldu' anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı hep birlikte daha ileri taşıyacağız. Birlikte başaracağız. Sadece hizmet vermeyeceğiz. Vereceğimiz hizmetin kararını da yine komşularımızla birlikte alacağız. Bu yüzden, planlama sürecimize katılmanız, bizim en büyük arzumuz. Bu bağlamda, Stratejik Planlama sürecine herkesi en etkili şekilde dahil ediyor; tüm iletişim araçlarını aktif bir şekilde kullanarak herkesin görüşlerini aktarabileceği platformlar kuruyoruz. Sosyal medyadan, Çözüm Merkezimizden, hizmet binamızdan ve sahadan soru, yorum ve görüşlerinizi zaten alıyorduk. Bunların yanında yüz yüze temaslarımız ve kuracağımız web sitesi üzerinden anketlerimiz olacak.

"İlçemizin geleceğine yönelik projelerimizi konuşacağız"

Her bir kesimin sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini alacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız, 65 yaş üstü komşularımız, dezavantajlı komşularımız ve kadınlarla ayrı ayrı gerçekleştirilecek buluşmalarımız, odak grup toplantılarımız ve fikir maratonlarımız olacak. Beşiktaşımızın öncelikli sorunlarını tespit edip birlikte çözüm arayacağız. İlçemizde hizmet veren diğer kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek kuruluşlarımız ve tüm kurumsal paydaşlarımızla da yine bir araya gelip ilçemizin geleceğine yönelik projelerimizi konuşacağız.

"Hep birlikte yöneteceğiz"

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda, yurttaşlarımızın Stratejik Plan çalışmalarına katılabileceği iletişim noktaları kuracağız ve farklı etkinlik ve yöntemlerle görüşlerini alacağız. Beşiktaşlı komşularımızın nasıl bir kent hayal ettiğini, bu ilçede neyi eksik ya da gerekli gördüğünü büyük bir samimiyetle konuşacağız. Yerel demokrasiyi güçlendirmek adına ne gerekiyorsa yapıp güçlü ve etkin bir planlama süreci yürüteceğiz. Stratejik Plan hazırlama sürecimiz masa başında yazılan bir plan olmayacak. Bu süreç, herkesin görüşünü almak için tüm imkanları seferber ettiğimiz yerel bir demokrasi şöleni haline gelecek. Bundan sonraki uygulamalarımızla Beşiktaşımızı yerel demokrasinin en iyi uygulandığı, örnek bir kente dönüştürme adımlarımızı tamamlayacağız. Bu ilçenin yönetimi, burada yaşayan herkese ait. 'Beşiktaş Hepimizin' diyorsak hep birlikte yönetecek, hep birlikte başaracak, hep birlikte daha da güçlü olacağız. Yeni dönem Stratejik Planımızın ilçemize ve komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bu yerel demokrasi şölenine katılmaya davet ediyorum."