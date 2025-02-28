Beşiktaş Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Yılın Partner Kuruluşu Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Yılın Partner Kuruluşu Ödülünü Aldı

Beşiktaş Belediyesi, 2019'dan bu yana yürüttüğü yenilikçi çalışmalarla Avrupa Yerel Demokrasi Haftası çerçevesinde 'Yılın Partner Kuruluşu' ödülüne layık görüldü. Ödül, Strazburg'da düzenlenen yıllık koordinasyon toplantısında verildi.

28.02.2025 15:33  Güncelleme: 16:15
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi 2019'dan itibaren yürüttüğü çalışmalar ile Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week–ELDW) kapsamında "Yılın Partner Kuruluşu" ünvanına layık görüldü.

Beşiktaş Belediyesi, 2019 yılından itibaren başlattığı yenilikçi çalışmalarla dikkati çekmeye devam ediyor.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2024 yılı etkinliklerinin değerlendirildiği yıllık koordinasyon toplantısı, 26 Şubat 2025'te Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde gerçekleşti.

Beşiktaş Belediyesi; AB Erasmus artı Projeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediği 'network' etkinlikleri, Beşiktaş Uluslararası Toplantısı ve Paydaş Buluşmaları, kadınlara ve gençlere yönelik yapılan çalışmalar, 65 artı Yaşam Ofisi tarafından yaşlılara sunulan gerontomimari, podoloji, yaşlılık deneyim atölyeleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma hizmetleri, 65 artı dijital okuryazarlık eğitimleri gibi 2024 yılında gerçekleştirdiği yerel demokrasiyi güçlendiren ve örnek gösterilen faaliyetlerle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu ödülüne layık görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Yılın Partner Kuruluşu Ödülünü Aldı - Son Dakika

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